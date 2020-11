Ritorno al Futuro: morta attrice della celebre saga cinematografica

Ritorno al futuro. E’ deceduta l’attrice Elsa Raven. Aveva partecipato alla saga di Robert Zemeckis e altri celebri film

Si è spenta il 3 novembre scorso, all’età di 91 anni, l’attrice Elsa Raven. Classe 1929, la sua carriera è iniziata negli anni ’60 con la sua partecipazione in numerose serie televisive, tra cui anche la celebre General Hospital.

Nel 1985 il suo ruolo nella celebre saga Ritorno al Futuro, seppur piccolo, l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Il successo della trilogia di Robert Zemeckis non accenna a sfiorire neppure oggi, a distanza di oltre 30 anni.

Elsa Raven interpretava un personaggio chiave. E’ la donna che interrompe il protagonista, Marty McFly (Michael J. Fox) mentre sta per baciare la fidanzatina Jennifer (Claudia Wells). La potete riconoscere nella donna che chiede fondi per riparare la torre dell’orologio di Hill Valley mentre consegna ai giovani un volantino con scritto orario e giorno preciso in cui cadrà sul monumento cittadino un fulmine.

Indirettamente grazie a lei, Marty McFly potrà fare ritorno alla sua linea temporale a bordo della Delorean, la macchina del tempo inventata da Doc Brown.

A dare notizia della scomparsa di Elsa Raven è il sito americano Deadline. L’attrice aveva partecipato anche alla realizzazione di un altro grande colossal del cinema mondiale, ossia Titanic di James Cameron, nei panni di Isa Straus.

L’ultimo suo lavoro risale al 2011; si tratta di un corto dal titolo They’re with me.

