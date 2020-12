Diletta Leotta con il fondoschiena in mostra, non si può guardare altrove – FOTO

La conduttrice Diletta Leotta continua a deliziare i fan con le sue forme procaci, per lei il Cyber Monday è qualcosa di illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La bellissima 29enne Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e speaker per Radio 105, continua a rapire i cuori di tutti i suoi follower, che nella sua community sono ormai 7,2 milioni. Si tratta di una delle showgirl più chiacchierate e discusse degli ultimi mesi, bella e procace, dalla parlantina rapida e dalle mille idee in testa, le sue molte stories condivise la ritraggono sempre come una bambolina di porcellana che gioca nelle fantasie di moltissimi fan entusiasti.

Solo ieri nelle sue stories di Instagram aveva annunciato ai fan senza nessuna informazione, che qualcosa stava bollendo in pentola, l’abbiamo vista di sfuggita dentro un set televisivo intenta a prepararsi per qualcosa di cui non è dato sapere per il momento. Diletta aveva i capelli raccolti in un’acconciatura morbida, un trucco dolce quasi inesistente, chissà cosa ci riserverà il prossimo futuro con lei.

Diletta Leotta, spettacolare sui social nel giorno del Cyber Monday