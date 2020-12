Michelle Hunziker mostra sua figlia Aurora tra qualche anno: “Grazie madre” – FOTO

Michelle Hunziker e il post esilarante per la figlia Aurora. Un’immagine che dice tutto senza aggiungere molto altro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti sono una coppia fantastica. Simili ma diverse nello stesso tempo attraggono il pubblico più di qualsiasi altra coppia formata da mamma e figlia. Solari, simpatiche, mai banali, piacciono per la loro spontaneità e freschezza.

Non fanno mancare mai l’entusiasmo e il sorriso. Le due hanno trascorso il primo lockdown insieme, nella casa di mamma Michelle. Aurora ha portato con sé anche il suo fidanzato Goffredo e tutta la famiglia allargata ha vissuto fianco a fianco senza mai scoraggiarsi.

Questa seconda ondata, invece, è stata più difficile per entrambe. Aurora infatti è risultata positiva al coronavirus ed è rimasta in isolamento a casa sua con il fidanzato e mamma Michelle e papà Eros non le sono potute stare vicino.

Ma per fortuna il peggio è passato e Aurora si è rimessa alla grande, ha anche iniziato ad allenarsi con grinta e tenacia e così la Hunziker ne ha approfittato per farla ridere un po’ e dedicarle un simpatico post condiviso nelle stories di Instagram. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Michelle Hunziker, il post esilarante per Aurora