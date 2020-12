Le dicono di seguire le regole anti Covid al supermercato. Poi il folle gesto – VIDEO

Il gesto inspiegabile accaduto in un supermercato Aldi, nel Surrey (Regno Unito). Una donna ha compiuto un gesto folle e pericolosissimo

Sembrava un giorno lavorativo qualunque quello dello scorso mercoledì, 25 novembre, in supermercato del Surrey (Regno Unito). I commessi si sono dovuti ricredere quando è accaduto un fatto incredibile e folle allo stesso tempo.

In un negozio della catena Aldi si è presentata una donna, all’apparenza molto tranquilla. Un ragazzo del personale le ha suggerito di seguire le frecce poste sul pavimento che indicano il senso di marcia degli avventori per scongiurare situazioni di avvicinamento sociale, come prevedono le norme anti Covid.

E’ a questo punto che si è scatenata la follia. La donna, zainetto in spalla e felpa con cappuccio, si è avvicinata al reparto alcolici e, prendendo le bottiglie presenti sugli scaffali, ha iniziato a distruggerle, scaraventandole per terra una dopo l’altra. Tutto in perfetto silenzio. Il corridoio del supermercato sembrava una discarica, un tappeto di cocci rotti e alcol sparso ovunque.

Supermercato: il gesto insensato di una donna

Aldi in Stevenage this afternoon.. 😯 pic.twitter.com/qGWkPCGbo7 — Peacsy (@Peacsy3) November 25, 2020

L’artefice del folle gesto è ferita ad una mano dopo essere scivolata. Come se niente fosse ha continuato con l’altra. Una cliente le ha intimato di fermarsi, ma è stata colpita da una bottiglia di gin. Le persone presenti erano circa una cinquantina (tra cui anche bambini), tutti impietriti per fare qualcosa, tra lo shock del momento e la paura di essere feriti. Un avventore del negozio, sito precisamente a Stevenage, ha ripreso la scena surreale e l’ha postata su Twitter. In poco tempo ha fatto il giro del mondo.

La donna è stata poi immobilizzata dal sorvegliante di un negozio vicino fino all’arrivo delle forze dell’ordine. E’ stata condotta in ospedale per curare le ferite riportate. Adesso è sotto custodia della polizia. Le bottiglie ditrutte sono circa 500 per un ammontare di danni di 130.000 sterline.

