Ministero, allerta alimentare: Salmonella nella salsiccia

Salmonella nella salsiccia piccante, l’allerta alimentare del Ministero: “Non mangiatela”. Richiamato un lotto abruzzese

Nuova allerta alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto di salsicce piccanti in Abruzzo. C’è un rischio Salmonella per i consumatori. Si tratta di un lotto di salsiccia abruzzese appassita piccante distribuita da un salumificio con codice IT 1609 L CE a marchio Tavola Italia. Le analisi del Servizio veterinario Isp. Alimenti dell’O.A. Asl di Frosinone hanno riscontrato la presenza di Salmonella Derby. Il prodotto indicato è stato venduto in confezioni da circa 200 grammi con il numero di lotto 250920 e la scadenza 21/07/2021. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori a non mangiare il prodotto indicato per precauzione. Recentemente altri casi del genere hanno riguardato altri salumi. Si è trattato sempre di presenza di Salmonella.

Salumi alla Salmonella

L’ultimo prodotto segnalato è stato, come riporta Fanpage, il salamino Artysan Fuet 175 grammi e il Salamino Artysan Fuet Extra. Tutti e due sono prodotti e confezionati dalla ditta ALEJANDRO MIGUEL S.L. nello stabilimento di Nalda, nella comunità autonoma di La Rioja, in Spagna. I Lotti interessati erano: 2019 02 – 2022 03 – 2024 06 – 2026 03 – 2026 02 del SALAMINO FUET EXTRA commercializzati da TODIS – IGES srl unipersonale – salamino FUET 175 G. Inoltre, i Lotti 201602, 201943, 201944, 202110, 202201, 202401, 202407, 202502, 202506, 202601, 202602, 202701, 202705, 202707, 202807, 202808, 202904, 202907, 202908, 203002, 203006, 203008, 203105, 203109, 203304, 203305, 203307, 203401, 203404 e 202503.

A settembre, sempre in tema di salumi, la problematica ha riguardato un lotto di un salume prodotto dal salumificio Monte Penice srl. e commercializzato con il marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. sas, e ad un lotto di preparato per insalata capricciosa Promar. Per quanto riguarda il salume Bon Ton, l’alimento ha come marchio di identificazione IT 9 85 L CE , con lotto di produzione 03-09-20. Nello specifico si trattava 4 salamini del peso totale di circa 1 Kg sistemati in fila. Il marchio di vendita del prodotto specifico era: salamini stag.s.

