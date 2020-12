Roma, scandalo topi: risalgono dalle fogne e sbucano dai gabinetti

Roma, scandalo topi: risalgono le fognature e sbucano dai gabinetti. Il fenomeno sta terrorizzando mezzo centro storico

Non è solo il Covid a rendere difficile e preoccupante la vita dei romani. Nella città capitolina, in particolar modo nel centro storico, si sta verificando un fenomeno allarmante per la popolazione. A causa della siccità, i topi salgono dalle fognature e sbucano dai gabinetti alla ricerca di acqua. Il quotidiano Repubblica ha reso noto il caso di una studentessa di nome Arianna, che ha avuto la brutta esperienza a casa sua, in u seminterrato in zona Portuense, precisamente in via di Monte Verde, incrocio piazza Scotti. La giovane era intenta, come ogni giorno, a seguire la sua lezione attraverso il pc. Una breve pausa, con un caffè e salto nel bagno, è bastata per l’infelice sorpresa. Nella tazza del bagno ha scoperto una presenza inattesa e poco rassicurante: un topo che saltellava nel suo water. La ragazza ha chiamato subito l’idraulico mentre del topo nessuna traccia dopo le urla della giovane che lo hanno fatto indietreggiare.

Roma, il Tevere porta i topi

L’idraulico inizialmente ha pensato a qualche danno alle fognature causato dai lavori della piazza vicina. Tuttavia, dopo un controllo, l’esperto ha escluso cause legate ai lavori pubblici circostanti. “Non è un caso isolato – riferisce l’idraulico – nell’ultimo mese sono intervenuto per la stessa situazione in un appartamento di piazza Risorgimento e in un altro su Lungotevere Prati. Secondo me tutto dipende dalla mancanza di pioggia dell’ultimo periodo: si sono abbassati i livelli di acqua nei pozzetti del sistema fognario e, di conseguenza, i topi, comodamente all’asciutto, possono scorrazzare fin dentro gli sciacquoni delle case.

Non a caso le abitazioni coinvolte dalle visite dei roditori sono vicine al Tevere, che registra un forte calo di livello delle acque”. Il Tevere sembra essere il problema principale, o meglio, la sua siccità. Una nuova tegola per i romani che vivono non lontano dalle sponde del fiume.

