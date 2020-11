Cancro alla bocca: morto padre di 7 figli pochi mesi dopo la diagnosi

Nonostante lo stile di vita attivo e sano, Alan Birch è morto pochi mesi dopo la tragica scoperta. L’uomo era stato avvertito dai dentisti.

LEGGI ANCHE >>> Kaavan libero: l’elefante maltrattato è stato trasferito in Cambogia

Un padre di 7 bambini è morto a causa di un cancro alla bocca. La malattia fu scoperta da un dentista, il quale, durante una visita orale al paziente, avvertì per primo l’uomo sulla presenza della grave forma di tumore. La vittima del tragico evento è Alan Birch. Nel 2018, giovane ha dovuto farsi asportare il 90% della lingua a causa della malattia: aveva solo 35 anni. I risultati della diagnosi sono stati veramente scioccanti per l’intera famiglia. Nessuno si sarebbe mai aspettato una tragedia simile date le abitudini salutari di Alan. Difatti, l’uomo viveva uno stile di vita attivo e non aveva particolari vizi nocivi: l’uomo né beveva né fumava. A seguire i dettagli della diagnosi.

LE ENTRATE E LE USCITE DALL’OSPEDALE PER CURARE IL CANCRO ALLA BOCCA

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Incidente stradale: investe due pedoni. Donna morta sul colpo

Alan era originario di Moreton, città sulla costa settentrionale della penisola di Wirral, Merseyside, in Inghilterra. L’uomo è stato sottoposto sia a radioterapia che chemioterapia. Tuttavia, nonostante le cure e i trattamenti, le costanti entrate e uscite dalla struttura ospedaliera non sono riuscite a salvarlo. Ogni volta, a seguito dell’intervento chirurgico di asportazione, il cancro continuava a ripresentarsi in modo sempre più aggressivo. Alan lascia la moglie e i suoi 7 figli. La famiglia è devastata per l’accaduto e alla notizia della diagnosi si è arresa a sostenere gli ultimi mesi di vita dell’uomo. Il signor Brirch è morto ad aprile, poche settimane dopo aver sposato la sua fidanzata, Debbie McDonough: la coppia si frequentava da 12 anni.

LEGGI ANCHE >>> Violenza sessuale in un cimitero: arrestato il ragazzo di 18 anni

Il cancro della bocca rivendica più vite ogni anno rispetto al cancro all’utero e quello ai testicoli, registrando lo scorso anno 8.722 nuovi casi nel Regno Unito. Si tratta di un aumento del 58% rispetto a un decennio fa e del 97% dal 2000.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Manchester evening news, Mirror