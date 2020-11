Violenza sessuale in un cimitero: arrestato il ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di appena 18 anni è stato arrestato per violenza sessuale. Il giovane avrebbe stuprato tre donne: l’ultima in un cimitero.

Oliver Luke, 18 anni, è stato ritenuto colpevole di abusi e violenze sessuali su giovani donne. L’adolescente avrebbe continuato le aggressioni a indagini già avviate da parte degli ufficiali della polizia. Difatti, l’uomo aveva alle spalle già altre accuse di stupro. In totale, si parla di tre accuse relative a violenti attacchi sessuali: le vittime sono tutte ragazze di circa 20 anni. L’ultima, la terza, è stata violentata nel cimitero di St. Austell, in Cornovaglia. Durante la sentenza emerse che Oliver Luke cercò più volte di strangolare le donne in modo da forzarle ad atti sessuali. I luoghi degli abusi sono stati sia appartamenti privati che luoghi pubblici, quali il cimitero soprammenzionato e il terreno del Camborne Conservative Club.

LA LUNGA LISTA DI VIOLENZE SESSUALI DI OLIVER LUKE

Il maggiorenne, originario di Loscombe Lane a Four Lanes, Redruth, si è presentato alla Truro Crown Court dopo esser stato dichiarato colpevole di abusi fisici e psicologici su tre donne. Durante il processo, l’ufficiale Peter Coumbe ha riferito le date dei primi due abusi di Oliver. Il primo, nel mese di ottobre 2019, anno in cui la vittima è stata inseguita e in seguito violentata dall’aggressore all’interno di una casa di amici in comune. Il secondo è accaduto il 17 maggio 2020: la donna è stata abusata sessualmente mentre rincasava dopo un aperitivo a St. Austell. Il partner della vittima, preoccupato, andò a cercarla e la ritrovò nel cimitero dietro casa. La ragazza stava distesa a terra mentre Luke, nudo, era a cavalcioni sopra di lei. Durante gli incontri con le sue vittime, Luke si è presentato nella veste di Olly Isaacs: pseudonimo inventato dall’aggressore stesso.

Luke è stato incarcerato per otto anni ed è costretto a firmare a vita il registro dei molestatori e dei responsabili di reati sessuali.

Fonte Dailymail