Secondo l’opinione di Ricciardi l’Italia avrà garantita la copertura totale per il vaccino, a confermarlo è il governo.

Nel mondo sono stati ufficialmente accertati più di 62 milioni di casi di positività al coronavirus. Nel frettempo l’Italia sembra sventolare con decisione la bandiera bianca. Ma stavolta non simboleggerebbe un simbolo di resa. Quanto più una pace che potrebbe essere davvero imminente. Secondo l’opinione del medico Walter Ricciardi per la penisola è garantita al 100% la copertura totale per il vaccino anti Covid-19. A confermare l’annuncio del consulente di Speranza ci sarebbe in prima linea il governo. Visto che la fornitura delle dosi verrà organizzata direttamente dallo Stato.

Ricciardi: i dettagli sulla copertura totalizzante e tutta italiana del vaccino

Mentre la penisola italiana è intenta a cambiare colore sempre più spesso, sebbene nelle ultime 48 ore tali mutamenti sembrano essere stati quasi tutti verso fasce più chiare, la situazione resta preoccupante. A sollevare drasticamente l’animo dei cittadini è però la dichiarazione dell’igenista napoletano. Secondo lo specialista la fornitura dei vaccini per combattere il coronavirus sarà interamente gestita dallo Stato e in maniera più sicura possibile, permettendo così che la distribuzione sia omogenea in tutto il Paese.

Inoltre, il consulente del ministro della Salute ha sottolineato come l’Italia sia sempre stata in collaborazione con altre nazioni europee per raggiungere dei risultati ottimali riguanti le vaccinazioni. Essere uniti con grandi colossi come la Germania e la Francia porterà sicuramente la nostra nazione ad uscire presto da questa situazione di crisi spaventosa, in modo conforme e senza lasciare lacune.

