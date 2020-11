Formula 1: gravissimo incidente, esplode l’auto in fiamme di Grosjean

Durante la gara esplode l’auto della Hass, in seguito un urto spaventoso, le condizioni del pilota svizzero Romain Grosjean dopo l’impatto.

Si è appena verificato un gravissimo incidente durante l’ultima gara del Gran Premio di Formula 1, ancora in corso, a Behrain. La vettura del pilota svizzero, Romain Grosjean, ha subito ed inspiegabilmente preso fuoco durante i primi giri del circuito per poi esplodere dopo pochi minuti.

Grosjean: un urto da choc e le condizioni di salute

Secondo la testimonianza delle immagini che hanno ripreso la scena dal vivo la monoposto del pilota avrebbe preso fuoco soltanto dopo alcune curve durante i giri di prova. Sarebbe stato un incidente davvero drammatico. Le fiamme alte e poi l’urto violentissimo che hanno provocato attimi di lancinante paura in tutti gli animi degli spettatori del Gran Premio. Romain inizialmente sembrava essere rimasto totalmente intrappolato nell’incendio.

L’auto è andata totalmente distrutta, così al contempo anche in guardrail reduce dall’impatto. Si sta provvedendo alle sue riparazioni per consentire una maggiore sicurezza agli altri piloti rimasti in gara. Sebbene la gara sia stata repentinamente e momentaneamente sospesa, ed è molto probabile che non possa più riprendere. Fortunatamente il pilota è risultato illeso in seguito al pericolosissimo incidente, è stato portato in salvo lontano dalla pista da corsa. Ed in seguito i medici lo hanno ugualmente trasportato preventivamente in ambulanza per apportare ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Ora, grazie all’intervento di un elicottero, è diretto in ospedale.

In attesa di ulteriori novità, gli esperti hanno sottolineato come a salvare il pilota Romain di Ginevra sia stata probabilmente la struttura all’interno della sua vettura. Si tratta di una struttura protettiva che in caso di incidenti come quello verificatosi nella giornata di oggi consisterebbe in un’ulteriore protezione, soprattutto qualora si fosse esposti a urti clamorosi ed a temperature di alto livello.

