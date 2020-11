Napoli, esplode una bomba sotto l’auto di un noto neomelodico. Sfiorata la tragedia nel napoletano: stiamo parlando di un ordigno artigianale

Un ordigno artigianale è stato sistemato sotto alla macchina di un neomelodico a Volla: sono rimaste danneggiate anche altre due auto e sono andati in frantumi i vetri di alcune abitazioni che erano lì nei dintorni. Per fortuna l’esplosione non ha provocato feriti, ma poteva finire veramente in tragedia. Non ci sono stati testimoni ma i carabinieri stanno provando a raccogliere tutto il materiale possibile per riuscire ad arrivare in fondo alla questione.

I carabinieri fanno sapere che l’esplosione non ha provocato feriti e che l’automezzo è in uso a una guardia giurata di 27 anni. L’uomo, che è un ex cantante neomelodico, è incensurato. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Torre del Greco.

Intanto nella notte le forze dell’ordine sono intervenute anche in una struttura alberghiera del corso Umberto I dove era in corso una festa abusiva. Erano diciannove le persone presenti che sono state denunciate per violazione delle norme anti covid. Sono state le presenze di tante persone e il volume troppo alto della musica a far scattare una segnalazione. Alla reception agli agenti che sono intervenuti è stato detto che i ragazzi avevano organizzato una festa privata, e così è stata scoperta un’area adattata a discoteca dove i ragazzi ballavano creando assembramento e senza mascherina.

Alla vista degli agenti in molti sono scappati, mentre circa diciannove persone sono state indentificate e sanzionate insieme all’addetto alla reception. Quello che è successo ha scatenato molte polemiche, come gli assembramenti che sono stati fatti dopo la morte di Diego Armando Maradona.