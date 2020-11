L’insegnate di Amici Alessandra Celentano si difende aspramente dalle punzecchiatine rivoltele da Lorella Cuccarini.

Quest’anno la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini è stata invitata a far parte del cast della trasmissione televisiva “Amici” diretta da Maria De Filippi. Una notevole svolta quella che l’ha portata su Mediaset, dopo i contrasti avuti in precedenza con la Rai, e che ha segnato la sua carriera rendendola ancora una protagonista del piccolo schermo. Peccato che tra gli altri personaggi che partecipano allo storico programma ci sia l’opinione contrastante di Alessandra Celentano. L’insegnante di danza fin dalle prime edizioni non ha esitato nel puntare il dito contro la nuova arrivata.

Leggi anche —>>> Anna Tatangelo: rivelazione amorosa inaspettata, ecco l’indizio che scotta

La Cuccarini la mette alle corde e Alessandra Celentano si inasprisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Il carattere polemico ed aspro di Alessandra Celentano, nota per aver umiliato negli anni decine e decine di allievi soltanto per flebili questioni di postura, stavolta si è avventato sulla bionda e affabile new entry. Il tutto ha avuto inizio a causa di un gesto di distrazione da parte della conduttrice della trasmissione, Maria, che dopo essere entrata in studio ha dimenticato di salutare l’insegnante, rivolgendo la sua attenzione all’amica Lorella. La Celentano si è subito risentita, avventandosi sulla nuova arrivata e non nascondendo la sua improvvisa gelosia nei confronti della De Filippi.

A quel punto Lorella ha risposto a denti stretti e colpendola nel segno: “Sei gelosa?“. E, com’è solita fare, Alessandra prende subito spunto dalla peca di un’allieva. Secondo il suo punto di vista Rosa avrebbe sbagliato l’ennesima performance e se la prende duramente con lei per sfogare la sua rabbia repressa.

Potrebbe interessarti anche —>>> Romina Power, il post commovente di Instagram: “era uguale a me”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

In seguito alla reazione spropositata dell’insegnante, ad intervenire in difesa della povera Rosa sarà proprio Lorella, sottolineando con un’allusione del tutto provocatoria come Alessandra, anche nel corso degli anni ed avendo allievi differenti davanti ai suoi occhi, ugualmente non si smentisca mai. Una cosa è certa: in questa nuova edizione ci sono tutti i presupposti per dire che se ne vedranno delle “belle”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.