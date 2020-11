Anna Tatangelo: rivelazione amorosa inaspettata, ecco l’indizio che scotta

La cantante Anna Tatangelo ha rivelato sui social l’identità del suo nuovo grande amore, credeva che nessuno se ne fosse accorto.

La celebre cantante, divenuta famosa in seguito alla pubblicazione del singolo vendutissimo Essere una Donna, si è inconsapevolmente concessa ad un’inaspettata rivelazione. La trentatreenne Anna Tatangelo, dopo il matrimonio con il cantante napoletano Gigi D’Alessio ha definitivamente voltato pagina, e soprattutto su uno scenario totalmente differente. Libera più che mai di affermare la sua identità di donna, come di artista, in questi anni Anna sta sorprendendo il suo pubblico con colpi di scena che non riguardano soltanto l’ambito musicale.

Anna Tatangelo ed il post rivelatorio: i suoi fan in subbuglio

Fino a qualche tempo fa si sarebbe pensato che fossero soltanto dei pettegolezzi, eppure Anna sembrava non lasciare nessun equivoco alle sue spalle. Probabilmente chi la segue con assiduità si sarà accorto fin da subito che la cantante di origini laziali stesse nascondendo qualcosa di allettante. Ed ecco che l’ordigno appositamente programmato ha messo appunto la sua esplosione. Tutto l’eccitamento dei suoi fan è stato dovuto dalla novità pubblicata sui post a scadenza giornaliera sul profilo Instagram della cantante, nonché conduttrice italiana.

La nuova fiamma ad essere apparsa nel suo cuore e sotto gli sguardi attenti ed incuriositi dei suoi followers, sembrerebbe che appartenga al suo mondo, e che goda anche lui di una certa fama. Si tratterebbe di un vero scoop secondo i suoi fan che seguono costantemente gli aggiornamenti di Anna principalmente tramite le sue stories su Instagram. La parola sul post a far cedere i fraintendimenti è stata proprio quella di “fidanzato”, oppure i numerosi inviti a farla sorridere nelle didascalie.

Non resta che scoprire a chi gli inviti siano stati rivolti. Dunque, per concludere, nonostante non si conosca ancora con precisione la vera identità del suo nuovo spasimante, se si dovessero unire tutti gli indizi che sono venuti a capo, grazie all’improvvisazione tutt’altro che scenica della bella cantante, le ipotesi formerebbero una quadretto ben definito. Probabile che il misterioso uomo in questione sia pronto a fare coming-out.

