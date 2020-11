Guendalina Tavassi, il calvario dopo la pubblicazione dei video

Guendalina Tavassi si è confessata a Le Iene ed ha raccontato il suo tormento dopo a sottrazione di video hot privati e diffusi in rete

Il volto noto del Grande Fratello 11, Guendalina Tavassi, è al centro delle cronache rosa per la fuga di video hot privati indirizzati al marito, sottratti abusivamente dal suo iCloud personale e diffusi in rete. La showgirl nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte e dal loro amore sono nate due bambini, Chloe nel 2013 e Salvatore nel 2016. Guendalina ha anche Gaia, nata dalla precedente storia d’amore avuta in gioventù con Remo Nicolini.

La donna ha raccontato la sua storia intervistata da Andrea Agresti de Le Iene. Ha subito infatti un terribile torto che ha costretto il marito a cancellarsi dalla piattaforma social per l’imbarazzo e lei ad oscurare i messaggi dei fan che sono giunti copiosi ed offensivi negli ultimi giorni. Quello che le è accaduto è conosciuto come “Revenge porn” che in Italia prevede la condanna fino a 6 anni di carcere e 15mila euro di multa per i trasgressori e che colpisce sia chi ruba il materiale che chi lo diffonde nelle chat private.

“Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte. La mia vita è finita, è finito tutto. La Guenda di prima, purtroppo, dopo questa vicenda, è come se fosse morta. Mi è stata rubata la vita” ha detto intervistata.

Guendalina Tavassi, “Stanno facendo soffrire tutta la mia famiglia”

Per l’influencer Guendalina Tavassi è stato uno choc scoprire che il suo iCloud era stato hackerato e la maggior parte delle foto ed i video condivise al marito pubblicate in rete alla mercé di chiunque volesse guardare.

“Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘Guendalina guarda non so come dirtelo ma stanno girando dei tuoi video su alcuni gruppi whatsapp’. Quando mi ha detto così io ho chiesto che video e lei mi è risposto che erano con dei sex toys. Poi mi ha chiamato mio marito in lacrime”.

“Tutti questi video, le foto le ho inviate a mio marito: per lavoro lui non sta spesso a Roma e quindi stando a Napoli, magari preferiva chiederli a sua moglie invece di andare su siti porno come fanno tanti. Abbiamo una vita sessuale normale, siamo marito e moglie, ci amiamo, sono cose normali nostre” ha concluso la donna in lacrime.

Al momento Guendalina cerca di parlare con i follower di Instagram con naturalezza e allegria ma il momento è molto teso per lei che attende di capire ancora chi le ha potuto fare una cosa del genere.

