Tragico incidente, auto si schianta contro furgone: muore giovane imprenditore

Un imprenditore di 37 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Longana, frazione del comune di Ravenna.

In un drammatico incidente stradale, consumatosi nel pomeriggio di ieri sulla via Ravegnana a Longana, frazione di Ravenna, un uomo di 37 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un furgone condotto da un 62enne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i due conducenti in ospedale, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Ravenna, tragico incidente sulla via Ravegnana: muore imprenditore di 37 anni, ferito un 62enne

Un uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri, sabato 21 novembre, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla via Ravegnana a Longana, frazione del comune di Ravenna. La vittima è Mattia Betti, artigiano e imprenditore 37enne ravennate. Il 37enne, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, era alla guida della sua auto, una Fiat 500, che per cause ancora da accertare, si è scontrata, all’altezza dell’incrocio con via Santuzza, con un furgone Iveco condotto da un uomo di 62 anni. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’imprenditore.

In pochi minuti, sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso ed i vigili del fuoco. I pompieri, dopo aver liberato dalle lamiere il 37enne, lo hanno affidato al personale medico che lo ha elitrasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del furgone, come riporta Il Resto del Carlino, rimasto ferito lievemente, è stato trasportato al Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Intervenuti anche il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia emiliano che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Diffusasi la notizia della tragedia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per la famiglia di Betti che lascia un figlio piccolo.

