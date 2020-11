Tragedia in ambulanza. Muore soccorritore di 39 anni mentre era alla guida

Tragedia in ambulanza. La comunità di Afragola (in provincia di Napoli) sgomenta per la perdita di un soccorritore che si è accasciato all’improvviso

La comunità di Afragola, in provincia di Napoli, è rimasta sconcertata e sgomenta per la perdita di un uomo di 39 anni, stroncato mentre stava svolgendo il proprio dovere. Stiamo parlando di Rodolfo Orefice, volontario della Croce Rossa, il quale è deceduto in seguito ad un infarto. Il soccorritore stava guidando l’ambulanza proprio nel momento in cui è stato colto da un malore. Stava percorrendo via Friuli.

Ha avuto la prontezza di fermarsi per evitare altre ripercussioni gravi. E’ sceso dal mezzo che stava conducendo ma si è accasciato subito al suolo. I tempestivi soccorsi dei colleghi non sono serviti a salvargli la vita.

Tragedia in ambulanza. Muore Rodolfo Orefice

Familiari, amici e un’intera comunità ne piange la scomparsa. Orefice era molto conosciuto e apprezzato nel comune di Afragola. Ne è testimonianza anche il sentito post pubblicato sui canali social da parte della Croce Rossa Italiana che si esprime con queste parole: “Tragicamente, si è spenta oggi la vita del nostro caro amico e collega Rodolfo Orefice. Sempre attivo e partecipe, ci ha insegnato col suo percorso cosa significhi il sacrificio e la dedizione verso il prossimo, perdendo la vita proprio durante una delle attività di volontariato. Il Comitato partecipa commosso alla terribile perdita della sua famiglia.”

Anche il sindaco Claudio Grillo e tutto il consiglio comunale è partecipe di questo grave lutto. Il Comitato Napoli Nord della Croce Rossa ha deciso di fare un gesto commovente per ricordare per sempre questo valido collega: “Per mantenere vivida la memoria del Volontario CRI Rodolfo Orefice, il Comitato Napoli Nord ha deciso di rinominare il veicolo CRI da lui più volte usato con il suo nome.”

Numerosi i commenti di plauso: “Colleghi, questo vi fa onore. RUDY Orefice sarai l’Angelo custode di tutti”, “Stupenda persona e rimarrai nel cuore di tutti”, “Continuerai per sempre ad accompagnare i nostri bimbi. Veglia sempre su di noi”.

