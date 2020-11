Ospite in diretta streaming a “Tale e Quale Show”, Antonella Clerici fa una “gaffe” assurda. Il web è imperdonabile con lei

Venerdì sera sull’emittente televisiva di Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata del noto varietà “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Dopo aver assorbito l’ultimo sintomo del Covid, il presentatore toscano si è riversato nella capitale, per condurre in studio l’ultima puntata dello show, ricca di colpi di scena.

Durante la penultima puntata, infatti, Conti è stato costretto a condurre la trasmissione, direttamente dal salotto di casa sua, dovendo ancora smaltire i postumi del ricovero in terapia intensiva.

Il premio finale è andato a Lidia Schillaci: decisiva l’interpretazione di Mina, sulla pista del grande schermo. La concorrente si è esibita nell’ennesima imitazione canterina “monstre”, prima di aggiudicarsi il premio finale, da devolvere alle associazioni benefiche.

L’ultima puntata dello show televisivo, inoltre ha dato spazio all’amica e collega di Carlo, Antonella Clerici che ha presentato in anteprima, il parterre dei giudici della prossima trasmissione, in programma su Rai 1, “The Voice Senior”

LEGGI ANCHE —–> Tale e Quale Show: non si placa la polemica. Ghali ci resta male e reagisce così – VIDEO

Antonella Clerici, clamorosa “gaffe” in diretta tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowrai)

L’ultimo sprint di “Tale e Quale Show” ha riservato tantissime emozioni tra i concorrenti in gara e il cast della produzione del programma. Ma ha visto in particolar modo, il ritorno ai posti di comando del presentatore Carlo Conti.

La trasmissione, ad un certo punto della serata ha aperto il collegamento da casa con Antonella Clerici, che sarà protagonista nelle vesti di presentatrice di “The Voice Senior” a partire dalla prossima settimana.

Durante l’intervista Antonella ha spiegato le funzionalità del prossimo varietà, annunciando i giudici da “tavolo”. Nel discorso in diretta tv, la 56enne di Legnano ha fatto una “gaffe” davvero imperdonabile, quando dalla sua bocca è uscito erroneamente il nome di “Celestino”, anzichè “Clementino”, tra la giuria che comporrà il parterre della nuova trasmissione.

LEGGI ANCHE —–> TALE E QUALE SHOW, SERGIO MUÑIZ È GHALI: UGUALE IDENTICO – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowrai)

Il conduttore toscano ha corretto la collega, giustificando che “errare” è umano. Il giudizio degli utenti sul web, invece non è stato affatto clemente, affermando che non è accettabile una figura così “brutta” da un personaggio delle sue capacità

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter