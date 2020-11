Nella finalissima di Tale e Quale show l’attore spagnolo interpreta Ghali con “Good Times” e il risultato è davvero clamoroso.

Nella puntata conclusiva dello show di Rai uno, Sergio Muñiz gareggia nei panni di Ghali e riesce alla grande nella sua imitazione.

Nonostante le difficoltà dovute dall’accento spagnolo e dal fisico estremamente lontano dalle sembianze del cantante milanese, è riuscito a somigliargli in maniera impressionante.

Il trapper è noto per la sua altezza e per la sua magrezza: 1,94 m per 80 kg e questo sicuramente è un suo segno distintivo praticamente impossibile da riprendere.

La somiglianza è inattesa