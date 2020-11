Questa sera si terrà la finalissima di Tale e Quale Show: puntata ricca di emozioni e che potrebbe vedere il ritorno in studio di Carlo Conti

È giunta al termine anche questa edizione di Tale e Quale Show che questa sera decreterà il suo vincitore. I dieci concorrenti in gara si sono sfidati nel corso delle settimane portando in scena le imitazioni di artisti italiani e internazionali. C’è chi ci è riuscito alla perfezione, stupendo positivamente il pubblico, chi invece non è stato apprezzato appieno ma tutti hanno dato il meglio di sé. La classifica attuale dopo i voti delle varie puntate vede al primo posto Virginio, seguito sul podio da Lidia Schillaci e Agostino Penna. Ma tutto può ancora succedere e la finale si prospetta avvincente.

Le esibizioni avverranno come sempre dinnanzi alla giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e un quarto giudice. L’ospite della finalissima sarà Alessandro Siani.

LEGGI ANCHE -> Festival di Sanremo 2021 è a rischio? Cosa potrebbe accadere

Le assegnazioni della finale e il possibile ritorno di Carlo Conti

Sono state annunciate le assegnazioni per la finale che vedranno Virginio vestire i panni di Gino Paoli, Pago sarà Franco Califano mentre Agostino Penna salirà sul palco come Drupi. E ancora, Barbara Cola proverà a trasformarsi in Anna Oxa, Jessica Morlacchi in Lara Fabian mentre Francesco Monte si metterà alla prova con Ultimo. Lidia Schillaci sarà Mina mentre Giulia Sol vestirà i panni di Alexia e infine Carolina Rey si trasformerà in Nada e Sergio Muniz sarà alle prese con Ghali.

Le ultime votazioni porteranno alla classifica finale e a decretare chi vincerà questa edizione di Tale e Quale Show. Il vincitore o la vincitrice riceverà una targa e 30mila euro che saranno devoluti in beneficenza a una Onlus scelta dai diretti interessati.

LEGGI ANCHE -> L’Eredità, spiacevole epilogo per il campione di sempre

La puntata finale sarà come sempre ricca di sorprese e la prima potrebbe coinvolgere proprio il presentatore Carlo Conti. Non è stata ancora ufficializzata la sua presenza ma Giorgio Panariello ha confermato che, per quanto ne sappia lui, il conduttore farà il suo ritorno in studio. Carlo Conti è reduce dal Covid, per il quale è risultato positivo alcune settimane fa. Dopo essere stato anche ricoverato in ospedale è tornato a casa dove ha vissuto gli ultimi giorni di guarigione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La conferma il pubblico l’avrà solo questa sera ma una cosa è certa, dal vivo o in collegamento Carlo Conti presenterà la finale di Tale e Quale Show.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter