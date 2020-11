Arisa sempre più bella incanta i suoi followers con l’ultimo scatto FOTO

Arisa sempre più bella incanta i suoi followers con l’ultimo scatto. La cantante italiana ha fatto impazzire i suoi fans con la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Arisa è una delle cantanti italiane più amate di sempre, ha esordito tanti anni fa a Sanremo con la sua “Sincerità” e da allora non si è più fermata. Un percorso tutto in discesa, dove con la sua musica ha conquistato milioni di italiani, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. A parte la sua musica che fa cantare tantissime persone, è diventata un simbolo anche per le donne, non ha mai provato a diventare quel tipo di donna che la società si aspetta di vedere e questo è stato di grande insegnamento per tantissime.

Arisa bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: la lunga riflessione sui social

Al momento Arisa è stata presa come insegnante nel programma Amici di Maria De Filippi, e già ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua brutale sincerità. Non solo quella: è anche molto dolce, sempre disponibile per gli artisti in cui sta credendo e sempre pronta a dare un consiglio da persona che ha molta più esperienza in merito. Divertente la dinamica che si sta creando con Rudi Zerbi nel programma: i due sembrano non andare molto d’accordo e ieri c’è stato già il primo scontro tra di loro.

