GF Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa. Stefania Orlando è scoppiata in lacrime perché ci è rimasta male per quello che è successo con la Contessa Patrizia De Blanck

Oramai Stefania Orlando e Patrizia De Blanck sono ai ferri corti al GF Vip. Patrizia non ha digerito il fatto che Stefania l’abbia nominata, nonostante il loro burrascoso nella casa più spiata d’Italia. Durante la puntata la Contessa ha attaccato Stefania dicendole di essere falsa, e lei ha ribattuto che questo termine non le appartiene perché quello che pensa di lei glielo ha sempre detto in faccia e tutto può dirle tranne che sia stata falsa con lei.

GF Vip, Stefania Orlando scoppia in lacrime durante la puntata: “Mi ha dato della falsa”

Patrizia a quel punto ha ribadito che i rapporti oramai non potranno più tornare quelli di prima e che hanno chiuso definitivamente. Stefania durante la pubblicità è scoppiata in lacrime, dicendo che l’è pesato passare come falsa in prima serata e i ragazzi sono subito corsi a consolarla. Elisabetta Gregoraci le ha fatto notare che lei in primis, la settimana scorsa, è passata così a causa di Dayane Mello che l’ha insultata durante la diretta.

