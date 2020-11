Grande Fratello Vip riassunto 20 novembre: scontri accesi nella casa. Liti furiose nella casa a inizio puntata tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Il Grande Fratello Vip questa sera è cominciato con i fuochi d’artificio. Alfonso Signorini ha deciso di parlare subito della lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma per Pierpaolo Pretelli. Le due donne, oramai ai ferri corti, si sono scontrate per l’ennesima volta in puntata, prima di fare un’intervista doppia dove hanno espresso tutto l’astio che provano l’uno per l’altro. Si è parlato della reazione esagerata di Patrizia De Blanck alla nomination che ha ricevuto da parte delle donne e sono state mandate in onda le clip in cui insultava le ragazze.

Grande Fratello Vip, riassunto della ventesima puntata: scoppia il caos nella casa

