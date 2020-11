GF Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

GF Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti!”. Si scaldano gli animi al Grande Fratello Vip dopo la ventesima puntata del reality

La puntata andata in onda stasera del GF Vip ha scatenato tantissime liti nel dopo puntata, la prima è tra Enock e Dayane Mello. La modella si è arrabbiata con il ragazzo perché pensava che fossero amici e non si aspettava che lui la nominasse questa sera. Lui le ha detto che ci è rimasto male per quello che è successo nell’altra puntata e lei li ha accusati di fare gruppo per mandarla in nomination.

GF Vip, Dayane Mello si schiera contro Enock dopo la puntata: “Non me lo aspettavo da te”

I ragazzi si sono tutti schierati dalla parte di Enock: “Ci hai dato degli stupidi irresponsabili perché beviamo, perché tu non lo fai? Ci siamo rimasti male, sei stata falsa con noi e ti abbiamo nominato per questo, non ci siamo messi d’accordo“. Accusa arrivata da Antonella Elia, che a fine puntata ha sganciato questa bomba accusando Elisabetta Gregoraci di aver capitanato il gruppo a nominare la modella. Elisabetta si è prontamente difesa dicendo, anzi chiedendo agli autori di tirare fuori i video che dimostrano che lei non ha mai parlato di nomination.

