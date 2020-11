Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 21 Novembre

Accadde oggi. Il 21 Novembre è il è il 325º giorno del calendario, quest’anno 326° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 Novembre si festeggia la Presentazione della Beata Vergine Maria, che ricorda la presentazione di Maria al Tempio di Gerusalemme. Viene celebrata sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. E’ inoltre la Giornata Nazionale degli alberi, istituita nel 2013. L’obiettivo è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

164 a.C. – Giuda Maccabeo ripristina il Tempio a Gerusalemme. Questo evento è commemorato con la festa ebraica di Hanukkah.

1676 – L’astronomo danese Ole Rømer misura per la prima volta la velocità della luce.

1694 – Nasce lo scrittore e filosofo Voltaire.

1783 – A Parigi, Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes compiono la prima ascesa in mongolfiera (tempo di volo: 25 minuti, altezza massima: 9.000 metri).

1789 – La Carolina del Nord è il 12º Stato membro degli USA.

1877 – Thomas Edison inventa il fonografo, un apparecchio che può registrare suoni.

1898 – Nasce il pittore René Magritte.

1905 – Albert Einstein pubblica la Teoria della relatività ristretta.

1916 – Muore Francesco Giuseppe, imperatore dell’Impero austro-ungarico, dopo oltre 68 anni di regno.

1920 – Bloody sunday a Dublino: i reparti inglesi dei Black and Tans sparano su tifosi e giocatori durante una partita di football gaelico: 12 morti.

1922 – Rebecca Latimer Felton è la prima senatrice di sesso femminile nella storia degli Stati Uniti.

1934 – La cantante Ella Fitzgerald debutta a New York all’età di 17 anni.

1942 – Prima apparizione del canarino Titti.

1945 – Nasce l’attrice Goldie Hawn.

1953 – Dal British Natural History Museum una notizia sconvolgente: il cranio dell’Uomo di Piltdown, considerato uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso.

1965 – Nasce la cantante islandese Bjork.

1969 – Allacciato il primo collegamento Arpanet, “genitore” di Internet.

Accadde oggi il 21 Novembre dagli anni ’70

1973 – Nasce l’attrice e modella Ines Sastre.

1974 – Il futuro presidente degli USA, George W. Bush, viene scartato dalla riserva dell’Aeronautica statunitense.

1975 – Esce l’ album dei Queen, A Night at the Opera, che contiene canzoni come Bohemian Rhapsody e Love of My Life.

1976 – Anteprima del film Rocky.

1987 – Si sposano le star di Hollywood Demi Moore e Bruce Willis.

1990 – Esce la console Super Nintendo.

1990 – Il frontman dei Rolloing Stones, Mick Jagger, sposa Jerry Hall.

1994 – Nasce il rapper Rocco Hunt.

2013 – Esce la canzone Happy, di Pharrell Williams.