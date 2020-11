Renato Zero e la presunta omosessualità: “Mi chiedono di fare outing…”

Il cantante Renato Zero, da anni indiscussa icona gay, non ha mai dichiarato nulla a proposito della presunta omosessualità. Ecco quanto di recente rivelato dalla star…

E’ un’icona gay ed un idolo agli occhi del mondo LGBT, per i suoi outfit esuberanti e quel modo fare che lo ha sempre contraddistinto: Renato Zero, 70 anni quest’anno, è unico nel suo genere, e i fan ne sono pienamente consapevoli. Nonostante le numerose voci che lo vogliono omosessuale, il cantante non ha mai dichiarato nulla a tal proposito. Al contrario, tutte le sue relazioni famose si ricollegano a donne.

Qual è, dunque, il vero orientamento sessuale di Renato Zero?

Renato Zero e la presunta omosessualità: le rivelazioni del cantante

Il cantante, che per via degli abiti stravaganti, sempre adornati di paillettes, e del suo eccentrico modo di fare, è divenuto un vero e proprio simbolo per il mondo LGBT, ha sempre smentito la propria omosessualità. “Mi chiedono di fare outing” – ha rivelato Renato, a sottolineare quanto questa credenza, agli occhi di molte persone, rappresenti quasi una verità non detta.

“Ma perché devo accettare l’idea di essere omosessuale quando so che ho amato e continuo ad amare donne?”. Zero, a riguardo, è categorico: non ci sarebbe alcun problema, da parte sua, nell’ammettere di essere attratto dagli uomini. Tuttavia, stando alle sue parole, questa circostanza non si è mai verificata.

Nella vita del cantante ci sono state due donne importantissime: Enrica Bonaccorti, con la quale ebbe una relazione parecchi anni fa, e Lucy Morante, che per Renato rappresentò un amore più maturo e consapevole. Lo stesso cantante, quando viene messo in discussione il suo orientamento sessuale, ribadisce di non avere alcun paletto: “Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile, non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme“.

Tuttavia, al momento, Renato Zero non avrebbe mai intrecciato alcuna relazione omosessuale. E, a proposito dell’apertura di Papa Francesco nei confronti delle coppie gay, il cantante si è dimostrato pienamente favorevole. Da tempo, secondo il suo parere, la Chiesa avrebbe dovuto compiere questo passo avanti.

