Terrorismo: tre uomini sgozzati e un decapitato. 10 uomini sospettati

La polizia sta cercando 10 sospettati di attacco terroristico. Gli uomini sono accusati di aver ucciso 4 persone di fede cristiana.

In Indonesia, la polizia è alla ricerca di alcuni militanti sospettati di aver ucciso 4 persone di fede cristiana. L’orrendo attacco terroristico è stato compiuto da 10 uomini nell’isola indonesiana di Sulawesi, a est del Borneo. Secondo quanto riferisce la polizia locale, i terroristi hanno decapitato una vittima e tagliato la gola agli altri questo venerdì. I membri del Human Rights Watch, l’organizzazione non governativa a favore dei diritti umani, dichiara che le vittime sono state prese di mira essenzialmente perché di fede cristiana. La notizia deve essere confermata dagli ufficiali e dagli investigatori.

L’ATTACCO TERRORISTIO CONTRO I FEDELI: UN DECAPITATO E QUATTRO SGOZZATI

Secondo quanto ha ribadito Andreas all’agenzia stampa Reuters, l’attacco terroristico si è scagliato contro una minoranza cristiana del’l’Indonesia. Le parole del ricercatore, appartenente al celebre organismo internazionale con sede a New York, non mentono. Difatti, l’Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo; e di recente ha iniziato ad affrontare intermittenti attacchi terroristici. La responsabile regionale dell’International Christian Concern per il Sud-est asiatico, Gina Goh, dichiara che “L’ICC piange la morte dei fratelli e sorelle indonesiani brutalmente assassinati”. Infine, la donna esorta il governo a impegnarsi nell’impresa di ricerca. Le indagini investigative sono ancora in corso e hanno bisogno del supporto dell’intero paese affinché si possa risalire con certezza all’identità dei responsabili e consegnarli alla giustizia.

La donna dichiara l’insensatezza dell’atto. La violenza terroristica è incoerente se si fa riferimento alla “Pancasila”, dal sanscrito pañca (cinque) e sīla (principi), ovvero la teoria filosofica indonesiana che promuove la tolleranza religiosa.

Fonte Mirror