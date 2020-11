Sardegna, il maltempo flagella la regione. I sindaci: “Chi è nelle zone a rischio si metta in salvo”

Sardegna, il maltempo colpisce la zona del nuorese provocando tre morti. Ci sarebbe anche un disperso.

Il maltempo in Sardegna continua a destare delle forti preoccupazioni: tre morti, un disperso è questo il bilancio attuale nel nuorese, la zona particolarmente colpita dalle forti piogge che hanno cagionati danni notevolissimi, come si evince dalla foto sopra riportata. Vista l’emergenza, è scattato subito l’ordine dei sindaci: “Chi è nelle zone a rischio si metta in salvo, gli altri restino a casa”. Le vittime della tragedia sono una coppia di anziani morti annegati nella loro abitazione ed un uomo travolto da un fiume di fango. Una delle zone particolarmente colpite è proprio Bitti – un comune italiano di 2753 abitanti – dove il fango ha avuto la meglio sulla cittadina. Accorsi sui luoghi le forze dell’ordine per accertare l’entità dei danni e per mettere in sicurezza la popolazione colpita dalla bomba d’acqua.

Maltempo Sardegna, le zone colpite

L’allarme è scattato anche in zone quali Baronia e Valle del Cedrino. La prossimità col fiume rende la zona particolarmente pericolosa per i pastori con i greggi, infatti i sindaci hanno lanciato un invito a spostarsi da quelle zone. I sindaci hanno invitato altresì i concittadini a ridurre al massimo gli spostamenti vista la pericolosità della situazione. Messa in pericolo anche la zona di Cagliari e Provincia: le strade sono occupate da calcinacci che rendono pericolosa la circolazione.

Sono numerose le zone della Sardegna colpite dal maltempo. La Maddalena spiaggia, nel comune di Capoterra così come Margine Rosso, litorale di Quartu Sant’Elena il mare arriva persino lungo le strade. A Sant’Antioco alcune barche da pesca ormeggiate nel porticciolo sono affondate.

