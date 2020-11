Jolanda De Rienzo ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto spettacolare: presente anche un messaggio profondo nella didascalia.

Jolanda De Rienzo è una donna bellissima. La nativa di Napoli è dotata di un fisico da mozzafiato e non smette di incantare sui social network. Laureata in scienze della comunicazione, la conduttrice e presentatrice è famosa per la sua continua partecipazione in programmi che trattano il Napoli calcio e per un litigio pesante avuto con Valter De Maggio in diretta televisiva.

La De Rienzo, poco fa, ha postato uno scatto sbalorditivo in cui indossa un vestitino davvero bello e particolare. La sua scollatura lascia di stucco tutti gli ammiratori e i numerosissimi follower.

Jolanda De Rienzo, outfit da capogiro: che spettacolo

Jolanda, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino estremamente sensuale molto corto e dotato di una scollatura profonda. La classe 1984 ha gli occhi chiusi e le labbra serrate: la sua tristezza è dovuta alla morte di Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, deceduto lo scorso 25 novembre, ha lasciato un vuoto incredibile nel mondo.

La De Rienzo, non a caso, ha scritto un messaggio alquanto toccante nella didascalia. “Quando tornerò a guardare il calcio con lo stesso entusiasmo di prima? Non è retorica e so che passerà…Quello che non passa è IL RICORDO. Le persone che se ne vanno non lo portano mai con sé…”. Il post ha già raccolto 4mila cuoricini e tanti commenti. La giornalista ha infatti chiesto ai suoi fan di fare un pronostico in merito alla sfida tra Napoli e Roma.

La De Rienzo ama mandare in estasi i suoi fan condividendo scatti sbalorditivi in cui piazza il suo incredibile décolleté in primissimo piano.