GF Vip Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: “Cosa piangi a fare?”

Alla fine le due donne hanno fatto pace, anche se Stefania non è riuscita proprio a mandare giù il fatto di aver visto Tommaso triste per quello che gli ha detto questa mattina, senza pensare a come avrebbe potuto reagire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter