Elettra Lamborghini, l’incidente domestico preoccupa i fans – FOTO

Elettra Lamborghini, la twerking queen si gode la vita matrimoniale ma l’incidente in cucina preoccupa i fans.

Elettra Lamborghini è da poco tornata in Italia dalla sua luna di miele a Dubai insieme al marito Afrojack. Intenta a preparare manicaretti per il suo lui, la Lamborghini è stata vittima di un incidente domestico: come riporta tra le stories del suo profilo Instagram, la cantante si è tagliata con un coltello, procurandosi diversi tagli sulla mano. Lei come sempre ci ride su, l’ironia ed il suo non prendersi sul serio fanno impazzire i follower. Con tanto di faccina che ride a crepapelle scrive: Ikea, Best Coltelli Ever. NO SPONSOR. Elettra è una forza della natura capace di far strappare un sorriso anche in queste circostanze. Nonostante l’incidente domestico, la twerking queen ha comunque preparato i suoi piatti: tutto rigorosamente vegan. Anche se, già dalle storie precedenti ha immortalato una squisita torta alla frutta – sembra più una crostata con frutta fresca – dall’aspetto super invitante, con annessa approvazione del coniuge.

LEGGI ANCHE ->Laura D’Amore, dècollète e sguardo accattivanti: eleganza raggiante – FOTO

Elettra Lamborghini, un mesiversario con i fiocchi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

La coppia, rientrata in Italia non ha di certo concluso i festeggiamenti: Elettra ha infatti regalato al marito un auto super lussuosa con tanto di fioccone rosso. La coppia ha infatti festeggiato i due mesi dal loro “Sì” mostrandosi più uniti che mai: “Appena arrivata a casa, felice secondo mese di matrimonio” questo quanto scritto da Eletta sul social. I due hanno sempre dimostrato di essere molto affiatati e in sintonia, non perdono occasione per scambiarsi cuori sui social. Afrojack ha ad esempio ringraziato la moglie per la sorpresa culinaria.

LEGGI ANCHE->Angelina Jolie: le sconcertanti novità sull’operazione chirurgica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Elettra Lamborghini è più radiosa che mai, le sue storie sono un tributo alla bellezza arricchita da quella genuinità e spontaneità che non tutti hanno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter