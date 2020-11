Perde il controllo della moto e sbatte contro un palo: muore uomo 61enne

Un uomo di 61 anni è morto nella mattinata di ieri in un incidente in moto lungo la Treviso Mare a Meolo, in provincia di Venezia.

Un grave incidente si è consumato nella mattinata di ieri lungo la strada regionale Treviso Mare a Meolo, in provincia di Venezia. Nel sinistro un uomo di 61 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto che si è schiantata contro un palo. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per la vittima, deceduta per le gravi ferite riportate nel violento impatto. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi e adesso stanno cercando di stabilire la dinamica dell’incidente stradale.

Un uomo è deceduto nella mattinata di ieri, domenica 29 novembre, in un terribile incidente avvenuto lungo la strada regionale Treviso Mare nel territorio di Meolo, in provincia di Venezia. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, la vittima, Giuseppe Gorghetto, di 61 anni, viaggiava a bordo della sua Kawasaki Ninja, quando, all’altezza del cimitero cittadino, avrebbe perso il controllo del mezzo che ha impattato contro un palo finendo poi rovinosamente sull’asfalto. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al motociclista.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i sanitari del Suem 118, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. I medici avevano allertato anche l’elisoccorso che è stato poi fatto rientrare.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Dai primi accertamenti, riporta Fanpage, pare si sia trattato di un incidente autonomo che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito sulla strada. I militari dell’Arma hanno anche provveduto al sequestro della moto.

Sconvolta l’intera comunità di Meolo, dove la vittima era residente, per la morte del 61enne che lascia la moglie ed una figlia.