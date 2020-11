Alessandra Gilioli colora di rosso i sogni dei follower: bellezza travolgente – FOTO

La web influencer Alessandra Gilioli infiamma la platea social con un hair style rosso fuoco da infarto: bellezza formosa sopra le righe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli)

Non è nuova al mondo dei social network. Il suo nome è Alessandra Gilioli, modella e universitaria milanese entrata nel cuore dei follower in men che non si dica. Il repertorio di bellezza è di quelli inarriviabili, grazie ad alcune peculiarità che l’hanno resa famosa nel mondo dello spettacolo.

L’intelligenza da studente e un’avvenenza da modella sono tutto ciò per cui Alessandra è celebre agli occhi dei suoi ammiratori. Lei ha deciso di specializzarsi in una branca dissimile dall’orientamento universitario selezionato e per ora la scelta si sta rivelando più vincente del previsto.

La maggiore notorietà della Gilioli è su Instagram, dove vanta già 261 mila follower. Numeri da capogiro, considerate le performances da debuttante. Un dato inoltre destinato a raggiungere vette inaspettate, grazie a malizia e trasgressività con le quali riesce ad incantare tutti, con il suo eterno fascino.

L’ultima apparizione è un continuum del suo album di scatti travolgenti, alla luce di un hair style rosso “fuoco” che accende la passione smodata dell’Eros tra gli ammiratori. Infine un top nero a bretelle molto sensuale e aderente a tal punto da mettere in risalto tutto il bagaglio di forme possenti: Alessandra Gilioli è uno spettacolo memorabile!

Alessandra Gilioli, la vita divisa tra la “Bocconi” e Instagram