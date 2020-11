Benigni: Nicoletta Brioschi, “la sua luce attraversa tutto ciò che faccio”

La celebre coppia Roberto Benigni e Nicoletta Brioschi è sempre più affiatata, forse li vedremo presto una nuova pellicola insieme

Ieri sera in tv è stata messa in onda la commedia “Johnny stecchino” con un incredibile Roberto Benigni affiancato dalla moglie Nicoletta Brioschi. Insieme hanno interpretato importanti ruoli in alcune famose pellicole che hanno fatto grande il settore del grande cinema italiano anche all’estero, come Il piccolo diavolo, Il mostro, La vita è bella, Pinocchio e La tigre e la neve solo per citarne alcuni.

I due, sposati in gran segreto il 26 dicembre 1991, sono una coppia inseparabile. Il marito non ha mai fatto mistero della stima e del rispetto che prova per lei, e ha sempre giocato sulla contrapposizione caratteriale che li contraddistingue, lui burlone invece lei composta e taciturna.

“Mi ha dato verità. Mentre volavo, mi ha riportato con i piedi per terra, e io non riesco a immaginare un altro volto, un’altra presenza, un altro respiro che non sia lei. Per me è una benedizione. Lo è stata davvero”, raccontò lo stesso Roberto a Vanity Fair alcuni anni fa.

Benigni, “Con Nicoletta ho in programma una nuova commedia”

Ricordiamo inoltre che nel 2012 Nicoletta Braschi è rimasta coinvolta in un brutto incidente d’auto: la cronaca disse che il suo autista perse il controllo della vettura accecato dal riverbero del sole, andando a sbattere contro un palo causando delle gravi ferite ad entrambi. Lei fu costretta a diversi interventi maxillo-facciali per sistemare le cicatrici causate nell’impatto.

“Come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l’ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinaio che porta in volto i segni delle sue imprese” raccontava l’attrice in un’intervista dopo l’incidente.

Il comico e attore toscano durante un suo intervento lo scorso agosto al “Bari International Film Festival” disse che aveva in progetto una nuova collaborazione con la moglie, ormai rientrata a recitare a testa alta dopo l’incidente, e ne lodava l’affiatamento che si era creato negli anni: “Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa, ho tantissimo desiderio di fare cinema perché è tanto tempo che non lo faccio”.

“Mi piacerebbe fare una cosa io e Nicoletta Braschi, perché tutto quello che ho fatto di buono e di bello nella mia vita è stato sempre attraversato dalla sua luce. Mi piacerebbe fare una bella commedia adatta a due persone della nostra età. Ci sto pensando“.

