La Ferragni è nostalgica delle giornate sul set a farsi fotografare con abiti incantevoli, condivide una foto vecchia di due settimane con un abito verde smeraldo splendido. Tornerà ad esibire la sua bellezza sul set appena l’emergenza coronavirus sarà terminata. Intanto ora è incinta, in attesa della sua bambina, ora è alla 23esima settimana di gravidanza.

Chiara Ferragni e la raccolta fondi per Valentina Pitzalis

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno organizzato una raccolta fondi per Valentina Pitzalis, vittima di ustioni gravissime al corpo e al volto che l’hanno sfregiata. Il colpevole di questa terribile azione è stato il suo ex fidanzato con la quale sono in corso ancora battaglie legali. L’uomo l’ha bruciata viva e ad oggi lei oltre il dramma fisico e psicologico che sta affrontando, si uniscono le spese per i problemi legali che deve ancora risolvere. Per questo motivo, in occasione anche della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i Ferragnez hanno deciso di aiutare Valentina tirando su una somma che possa aiutarla nelle sue difficoltà.

Fedez e la Ferragni hanno messo in asta su Ebay un pomeriggio con loro due come premio per chi donerà di più. La Ferragni ha aggiornato nelle sue stories su Instagram la quota raggiunta fino ad ora e si tratta già di 11.000 euro e mancano ancora 8 giorni alla fine dell’asta. Una causa davvero ammirevole quella per cui si stanno battendo i due che come sempre fanno moltissimo per supportare la società e i problemi più gravi e urgenti che la riguardano. Dovremmo tutti imparare da questi due ragazzi per l’impegno e la volontà che ci mettono nel trasmettere messaggi di solidarietà e ottenere dei risultati impressionanti.

Oltre ad avere successo nel campo solidale, la Ferragni continua a ottenere collaborazioni di grande livello. L’ultima riguarda Velmar del gruppo Aeffe che ha stretto una collaborazione con l’influencer per produrre e distribuire biancheria intima e costumi firmati Chiara Ferragni. Dopo aver firmato l’accordo, le azioni del gruppo Aeffe sono salite del 18.93%. La Ferragni è una vera miniera d’oro.

