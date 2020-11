Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, moglie e marito hanno dovuto affrontare un periodo molto delicato. Il racconto dell’onorevole

Dopo l’esperienza di Ballando Con le stelle, Alessandra Mussolini sembra essere rinata. Questa avventura le ha portato tante cose belle, una rinascita per l’onorevole che è stata ospite all’ultima puntata di Domenica In ed ha raccontato alcuni dettagli da ballerina e non solo. La politica ha parlato anche del suo rapporto con il marito Mauro Floriani, i due ultimamente hanno dovuto affrontare delle difficoltà e la Mussolini ha dovuto fare delle scelte importanti.

Alessandra Mussolini: cosa è successo con Mauro Floriani?

Per Alessandra Mussolini non sono stati tempi facili, il suo matrimonio è stato al centro del mirino poiché il marito Mauro Floriani è stato coinvolto in questioni molto delicate, come quella della Baby squillo. Infatti l’uomo era stato accusato di aver sedotto una ragazza minorenne nel quartiere Parioli, sito in quel di Roma. Questo l’ha portato a pagare una multa di 1800 euro. La moglie inizialmente si è allontanata dal marito ma poi ha deciso di perdonarlo. Un perdono che le è costato caro, ma lo ha fatto per amore dei propri figli e per salvare la famiglia. A distanza di anni, l’ex onorevole non ha mai rivelato molti dettagli sull’argomento, probabilmente perché ancora non lo ha superato del tutto.

Chissà se con l’esperienza di Ballando con le stelle, che si è appena conclusa, la Mussolini riuscirà a lasciarsi alle spalle il suo passato e puntare tutto sul futuro? Per il momento si lascia fotografare con una sensualità mai vista prima.

