Stefano De Martino e la nuova “fiamma”: la gelosia di Fabrizio Corona

Il nuovo amore per Stefano De Martino è ormai noto a tutti, ma c’è un nuovo nemico sulla strada della felicità: Fabrizio Corona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Dopo la separzione con Belen Rodriguez, anche l’ex ballerino campano di “Amici” di Maria De Filippi, ovvero Stefano De Martino ha trovato un posto nel “paradiso” dell’amore. Se la showgirl argentina offre spettacolari e travolgenti dimostrazioni d’affetto con l’ex parrucchiere dei “Coppola” milanesi, Stefano non se la passa di certo male.

Il talento ballerino ha dato un “calcio” definitivo alle intemperie del passato e ora vive una seconda “giovinezza” con l’amata fiamma, Mariacarla Boscono. Insieme non sono nuovi agli obiettivi dei paparazzi, ma nelle ultime ore è balzata in superificie una rivelazione choc che riguarda l’imprenditore Fabrizio Corona (ex di Belen), intervenuto a gamba tesa nella nuova scoppiettante coppia.

Che si trattasse di un sentimento di gelosia, si saranno chiesti i fans? Ma andiamo a scoprire cosa darebbe fastidio del talento campano all’ex imprenditore di “Corona’s”

LEGGI ANCHE —–> Stefano De Martino di corsa in ospedale: come sta l’ex ballerino di Amici

Stefano De Martino, cosa si nasconde dietro l’esasperazione di Fabrizio Corona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La notizia che rimbalza come “clamorosa” agli amanti del Gossip nazionale sta facendo il giro per il web e i giornali. Dietro ai baci “bollenti” tra il ballerino e conduttore, Stefano De Martino e la sua amata modella Boscono, ci sarebbe l’ombra dell’imprenditore Fabrizio Corona.

Quest’ultimo è sparito letteralmente dai radar della tv che conta e come se non bastasse ha anche dovuto “assorbire” la frecciata di Simona Ventura, che lo avrebbe dato del “povero”, che non riesce ad arrivare a fine mese. Ma l’ammutinamento di Fabrizio sembra si sia precipitato in direzione del ballerino, turbando il suo momento di estasi.

Di recente l’ex talento di “Amici” è apparso sui rotocalchi di ben 2 settimanali del Gossip, mentre sfoderava prestazioni d’amore e di felciità più intensa con Mariacarla. La costanza con la quale Stefano finisce sui giornali, secondo il parere di Corona solleva più di una perplessità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

L’imprenditore ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair, che secondo il suo parere, il talentuoso ballerino chiama appositamente gli addetti alla fotografia per aumentare la sua visibilità. Una dichiarazione “bomba” che scuote il mondo del Gossip: reputazione rovinata per lo Stefano ribelle della Rodriguez?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter