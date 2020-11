In attesa della 22esima puntata del GF Vip ecco tutte le anticipazioni di questa sera: tra scontri, eliminazione e un nuovo ingresso molto atteso

Torna questa sera, lunedì 30 novembre, il Grande Fratello Vip dopo aver saltato il consueto appuntamento del venerdì che potrebbe essere a breve ristabilito. Si prospetta una puntata molto ricca e altrettanto attesa per un ritorno che il pubblico aspetta con trepidazione. Si tratta di Cristiano Malgioglio che per la seconda volta ha deciso di mettersi in gioco all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la sua partecipazione alla seconda edizione -nel quale conquistò il pubblico con la sua simpatia- tornerà in casa come concorrente. Ma questa sera verranno affrontati anche molti argomenti che hanno tenuto banco in questa settimana.

Nuovi scontri e forti reazioni alla notizia del prolungamento del programma

Al televoto di questa settimana ci sono ben sette vip: Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma ed Enock Barwuah. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa non prima di aver parlato delle dinamiche che si sono venute a creare negli scorsi giorni. Nuovi scontri tra la coppia di “amici speciali” Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che verranno chiamati a chiarire le loro posizioni. Rosalinda Cannavò è stata nuovamente messa in discussione per il suo percorso nella casa e si confronterà con i suoi compagni.

Forti reazioni alla notizia del prolungamento del programma che terminerà a febbraio. Il conduttore cercherà di dare man forte a coloro che non sono certi di voler rimanere come Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Ma anche Francesco Oppini, entrato in una profonda crisi che lo ha portato più volte a pensare di abbandonare la casa. Non sono poi mancati gli alti e bassi con l’amico Tommaso Zorzi, anche se i due sembrano essere più affiatati che mai nonostante i continui attacchi ricevuti a causa del loro rapporto.

Non mancheranno come sempre delle sorprese per i vip rimasti in gioco e soprattutto per quelli a rischio eliminazione. La serata terminerà poi con le consuete nomination settimanali.

