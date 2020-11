A Rimini una dodicenne ha subito una violenza sessuale da parte del cugino ed è rimasta incinta, il ventitreenne è stato arrestato

E’ stato arrestato il ragazzo di ventitré anni che ha tentato la fuga dopo essere stato accusato di violenza sessuale sulla cugina di dodici anni. I carabinieri di Riccione hanno rintracciato il giovane di origini peruviane a Firenze. Poi hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Le accuse riguardano atti sessuali con minori e di violenza sessuale aggravata. I genitori della vittima, racconta il Resto del Carlino, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine dopo aver scoperto che la figlia era all’ottavo mese di gravidanza.

Rimini: cosa racconta la vittima della violenza sessuale?

Dopo l’allarme dei genitori della vittima è stata aperta subito un’inchiesta, ancora in corso, per capire cosa è realmente accaduto. La dodicenne ha raccontato di aver avuto con il cugino una relazione. L’indagato ha approfittato delle occasioni in cui era da solo con lei e i due avrebbero avuto rapporti sessuali completi. Secondo i carabinieri, non sarebbe la prima volta per l’accusato. Infatti sembra che sia successo anche con un’altra ragazzina, cugina della vittima e della stessa età, ma questa sia sempre riuscita a sottrarsi agli approcci del giovane.

Violenza sessuale

La violenza sessuale non è soltanto un congiungimento fisico coatto e imposto con la forza. Essa ricorre in tantissimi altri casi e, più in generale, tutte le volte in cui, da un lato, c’è un contatto con le zone erogene altrui e all’altro lato, non c’è alcuna volontà a tale contatto o la volontà è viziata.

Sono sempre più numerose le donne, bambine e ragazze vittime di violenza non solo fisica ma anche psicologica. I casi aumentano a vista d’occhio.

