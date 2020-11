Stefano De Martino di corsa in ospedale: come sta l’ex ballerino di Amici

L’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino fa sapere ai suoi follower di essere in un letto dell’ospedale a combattere: cosa è accaduto?

Sono ore di preoccupazione per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, alle prese con un letto dell’ospedale. I suoi oltre 4 milioni di follower di Instagram hanno preso a cuore la vita di Stefano De Martino e ora fremono per sapere cosa gli è realmente accaduto.

Noto a tutti per la conduzione di alcuni programmi comici e di varietà, nel vene di Stefano scorre scorre il sangue di un personaggio meridionale, legato alla sua Torre Annunziata. La ridente cittadina alle falde del Vesuvio è diventata con il tempo, un “pozzo” di talenti nascosti, che tutt’oggi si distinguono, nel mondo dello spettacolo.

Stefano è uno di quei talenti che hanno saputo giovare della propria tradizione e avere la fortuna di estenderla in giro, con grande vanto

Stefano De Martino, ecco il motivo del ricovero

L’ex talento, ballerino delle passate edizioni di Amici, Stefano De Martino si è fatto strada, conquistando il cuore dei talenti più affermati all’epoca. Uno fra i tanti quello di Belen Rodriguez, dalla quale avrà anche un figlio, Santiago.

Anche se la loro relazione ormai è terminata da tempo, dopo tutta una serie di accostamenti per tradimento, ognuno ha scelto la propria strada. Il ballerino campano, in questo momento è lontano dalle riprese che lo vedrebbero protagonista di un talent show, piuttosto che di un reality.

Tutta colpa del Covid-19 naturalmente, ma se andiamo a “spulciare” tra le sue storie di Instagram, notiamo che lo showman del futuro, in questo preciso istante si trova in un letto di un ospedale di Milano, dove è domiciliato.

Tra i tantissimi follower c’è chi ha esternato un pò di preoccupazione, ma lui ha voluto tranquillizzare tutti. “Mi sto sottoponendo a qualche flebo volontariamente”. Protagonista del video, una scritta “MEGABOOST IMMUNITY SUPPORT” al Reviv di Milano, la dicitura “stampata” sul contenitore di plastica della felbo

Si tratta di un trattamento speciale per testare le sue condizioni di salute e benessere, in questo periodo di fermo assoluto. Con il dosaggio di “Immunity Sport”, Stefano potrà usufruire di un recupero rapido di vitamine, sali minerali e nutrienti vari, con l’obiettivo di mantenere l’ottimo stato di forma, proprio come i fans sono abituati a vederlo

