Clizia Incorvaia vestitino inguinale e la mano finisce lì, divina-FOTO

Clizia Incorvaia bellissima in un abito viola, il colore preferito dalla sua dolce metà Paolo Ciavarro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

L’influencer Clizia Incorvaia bellissima in una posa sexy con un abito cortissimo viola e la mano davanti per coprirsi. Stringe in mano un bicchiere di vino bianco e via la serata è fatta. Appare sempre più bella la Incoravia sopratutto quando è accanto al suo grande amore Paolo.

I due sono sempre incollati. Anche loro nel giorno contro la violenza sulle donne hanno lanciato un messaggio con una foto in cui lui le da un bacio sulla guancia dolcissimo. Nella didascalia Paolo ha poi scritto:”Oggi come tutti i giorni diciamo NO alla violenza sulle donne. L’amore deve generare solo amore e la violenza va condannata e denunciata sempre”.

Stamattina la Incorvaia e Ciavarro sono stati ospiti a Ogni Mattina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti da Adriana Volpe nel suo programma Ogni Mattina. La Incorvaia ieri ha mostrato nelle Instagram Stories che i due hanno fatto il tampone proprio per questa occasione, Ciavarro non l’ha presa benissimo. Durante la loro permanenza nello studio ovviamente la Volpe ha chiesto alla bella coppia se l’anello regalato alla Incorvaia da Ciavarro è una promessa di matrimonio.

I due però hanno spiegato che quel anello era il regalo di compleanno per i 40 anni di Clizia e dato che era un compleanno importante lui le ha fatto un regalo importante. Tuttavia non era ancora una proposta di matrimonio. La Incorvaia poi scherza dicendo “Il diamantino rosa lo sto ancora aspettando” guardando verso il fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

L’influencer ci aveva fatto credere che invece l’anello fosse rivolto a una proposta di matrimonio, perché sotto alla foto dell’anello aveva scritto “é una promessa”. La promessa di stare insieme c’è ma non è ancora una promessa di matrimonio.

