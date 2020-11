Sono passate un paio di settimane della finale di Ballando, ma papà Adriano ha voluto dare il suo supporto sui social alla figlia Rosalinda Celentano

Durante la semifinale dei “Ballando con le stelle” andata in onda su Rai Uno il 14 novembre scorso, la coppia Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann sono state scartate dal ripescaggio nonostante gli applausi della giuria.

Selvaggia Lucarelli al termine della performance ha chiesto a Rosalinda come ha reagito Adriano Celentano vedendola gareggiare nel programma: “Me la dici una cosa bella o bruttissima che tuo papà ha detto di quello che hai fatto qui dentro?”. Rosalinda all’inizio ha tagliato corto: “Lui canta, non ha detto nulla”, però poi si è fatta coraggio ed ha aggiunto: “Comunque gli sono piaciuta. Io li sento. Sia mio padre che mia madre mi dicono di ridere di più”.

Commozione per Rosalinda Celentano che, dopo l’avventura a Ballando con le Stelle, ha ricevuto un inedito regalo da parte dei suoi genitori che si sono sempre dimostrati schivi nel prodigare complimenti per i figli, ma stavolta hanno fatto un’eccezione.

Rosalinda, la lettera di mamma Claudia e il messaggio social di Adriano

La riservata Rosalinda a ricevuto un regalo da parte dei suoi genitori dopo la fine del programma Rai: ospite a “Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini le ha porto una lettera a sorpresa da parte di sua mamma Claudia Mori. “Rosalinda, sin da bambina, rivelava una personalità straordinaria, eclettica, meravigliosa” – ha scritto Claudia -.

“Eravamo tutti rapiti dal suo modo di fare perché, tra le sue doti, c’era anche la grande simpatia, l’originalità, e la dolcezza. Anche se ha sempre rivelato, per fortuna, un carattere forte. Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani”.

Parole che hanno commosso molto Rosalinda che è riuscita solo a dire con gli occhi lucidi: “Non me l’aspettavo”. Per lei ieri anche un’altra sorpresa, un video di lei a Sanremo nel 1990 pubblicato dal papà Adriano. La vediamo mentre canta “L’età dell’oro”, timida ma molto sicura di sé. Nel post nessun commento o dedica ma il gesto ha fatto subito incuriosire i fan de Molleggiato che non sono abituati a vederlo compiere gesti così teneri per i figli.

