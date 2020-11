Diletta Leotta sul set: la nuova avventura della giornalista sportiva

Diletta Leotta annuncia un nuovo progetto. Sul set la donna mostra un particolare ai fan, di cosa si tratta? Scopriamolo insieme

Diletta Leotta è pronta per una nuova avventura e su Instagram mostra già una primo dettaglio. Dalla serie A ad un set, ma di cosa si tratta? Ancora non sappiamo molto riguardo a questo progetto a cui si sta dedicando ma sui social sembra già entusiasta e i fan non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta. Nel frattempo si godono la sua bellezza che come al solito non passa inosservata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessandra Gilioli colora di rosso i sogni dei follower: bellezza travolgente – FOTO

Diletta Leotta: cosa sappiamo del set?