Chiara Biasi, un divano come amante: svela il suo “posto preferito” – FOTO

La reginetta italiana delle influencer, Chiara Biasi, è sorpresa in una posa dai tratti ambigui ed intriganti… Sopra un manto leopardato.

La ormai celebre reginetta di Instagram, Chiara Biasi, sulle orme dell’imprenditrice Chiara Ferragni sembra raggiungere sempre di più traguardi promettenti. Il suo profilo conta attualmente la bellezza di 2,6 milioni di followers e lei non tituba un attimo di fronte ai nuovi contenuti da postare quotidianamente.

Nata a Pordenone e milanese di adozione, Chiara, in brevissimo tempo è riuscita a suscitare la curiosità di un vasto pubblico femminile e per lo più tutto italiano. Sebbene il suo nome sia stato sulla cresta dell’onda per altri periodi, ed a seconda della storia d’amore che si trovava a condurre… Una tra le ultime è quella consumatasi come una corposa fiammata al fianco dell’ex calciatore Oscar Branzani.

Chiara Biasi e la scelta di un amante poltrone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Piuttosto, nell’attesa probabilmente che il suo attuale fidanzato si faccia vivo nella giornata di oggi, due ore fa Chiara ha postato un nuovo contenuto dai tratti leggermente ambigui. In primo piano vi è indubbiamente il suo fisico impeccabile, eppure a colpire lo sguardo dei fan sembra essere bel altro. La posa è quella che lascia intravedere di più riguardo alle sue intenzioni, cosa starà facendo sdraiata in quel modo sul sofà dalle tinte maculate?

Chiara aveva espresso il suo amore per i felini in un post molto recente dedicato a Kanye West. Quindi, è probabile che la scelta del divano non sia stata soltanto una casualità. Che lo scatto sia una originale trovata pubblicitaria? Da escludere, è molto più probabile infatti che la fashion blogger italiana stia attendendo in una posa apparentemente sensuale il suo spasimante Simone Zaza. E, nel frattempo, pare che abbia trovato un modo alternativo per consolarsi. Ma non finisce qui…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Un’altra supposizione sulle dinamiche dello scatto potrebbe essere l’involontaria conferma da parte di Chiara delle polemiche scatenatesi sul suo conto dopo il servizio mandato in onda dalle Iene. Infatti, durante uno scherzo da parte della trasmissione nei suoi confronti, pare che lei stessa abbia affermato “nemmeno mi alzo” in poche parole: se mi si offrono “poche” migliaia di euro…

