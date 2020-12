Aurora Betti e la sua seconda vita iniziata dopo Temptation Island-VIDEO

L’influencer Aurora Betti racconta la sua storia senza filtri, quella di una bambina con un peso enorme che finalmente è riuscita a togliersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Λ U R 0 R Λ (@aurorabetti)

Gabriele Parpiglia intervista Aurora Betti sulla storia toccante della sua vita. Dalla ricerca dei suoi genitori naturali a un’infanzia difficile passata anche all’orfanotrofio. L’influencer è diventata nota dopo aver partecipato a Temptation Island, e proprio all’interno di questo programma lei rivela di voler saper la verità sulle sue origini.

Aurora Betti racconta per la prima volta a Gabriele Parpiglia la sua storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Λ U R 0 R Λ (@aurorabetti)

L’influencer oggi è felicemente fidanzata e con un figlio, ma prima di arrivare a questa felicità ha passato una vita difficile sempre alla ricerca di qualcosa. Abbiamo imparato a conoscerla a Tempatation Island e da subito apparsa una ragazza ribelle e con un carattere forte, ma sopratutto con una corazza molto dura. Dal programma è uscita senza il suo fidanzato dell’epoca che era Gianmarco Valenza, infatti lei aveva palesemente un’interesse per un tentatore con la quale è anche scappato un bacio. Tuttavia era la relazione già da prima che non funzionava tra i due.

All’interno del programma la Betti si è lasciata andare più volte e rivelazioni toccanti che riguardavano il suo passato. Ha parlato infatti di essere stata adottata a 3 anni e mezzo dopo essersi fatta le ossa in orfanotrofio. Durante questo racconto ha anche spiegato che il numero 105 tatuato sul polso destro era la sua stanza in orfanotrofio. Una storia toccante, aver passato i primi tre anni di vita in orfanotrofio segnerebbe qualsiasi bambino, rendendolo forte ma anche con un carattere irrequieto.

Infatti Aurora ha raccontato di essere stata riportata in orfanotrofio da una famiglia che l’aveva adottata perché a loro dire era ingrata. Un gesto orribile che lei stessa condanna dicendo “come si fa ad essere ingrati a 3 anni”. Dopo questa sventura finalmente arriva per la Betti la famiglia che la porta via da quell’incubo per sempre. Lei ha sempre detto di essere grata per i suoi genitori adottivi e che li ama moltissimo. Ma ha sempre voluto sapere in ogni caso le sue origini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Λ U R 0 R Λ (@aurorabetti)

Durante questa intervista che è disponibile su Dplay e andrà in onda su Real Time il 9 dicembre, l’influencer racconta che dopo Temptation Island sua madre le ha rivelato i nomi dei suoi genitori naturali e lei ha cominciato a cercarli. Difficile però è stato ritrovarli e farsi vedere da loro, tutto questo è raccontato da Gabriele Parpiglia in Seconda Vita.

