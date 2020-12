Carolina Stramare, Miss Italia ha uno sguardo che ti penetra dentro, che occhi – FOTO

L’ex vincitrice del concorso Miss Italia, Carolina Stramare ha deliziato il pubblico di Instagram con una foto in “grembo” all’eleganza più assoluta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Non senza sorprese è arrivata a toccare il cielo con un dito, la spettacolare e affascinante Carolina Stramare. Il curriculum di modella sotto le “stelle” continua a riempirsi di sorprese e iniziative interessanti.

La prima esperienza resta certamente la più determinante, in quanto ha lanciato le sue ambizioni in pubblico, quando ormai tutti avevano perso le speranze. I primi erano stati i suoi concittadini di Vigevano, ma alla notizia del ripescaggio all’imperdibile 80esima edizione di Miss Italia, qualcuno ha iniziato a credere che prima o poi il trofeo di bellezza andasse nelle sue mani.

Il destino ha riservato un epilogo con i fiocchi per Carolina, che dall’alto della sua riservatezza caratteriale dedica il sorprendente traguardo alla famiglia. E in particolare alla madre, con la quale non sono mancati gli screzi dentro le quattro mura

LEGGI ANCHE —-> Barbara D’Urso lieto evento in arrivo che commuove il mondo – FOTO

Carolina Stramare, Miss Italia in “preda” all’eleganza smisurata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Dal successo sul grande schermo della Rai, Carolina Stramare ha raccolto tutta una serie di consensi che oggi risultano determinanti per il prosieguo di una carriera da star. La maggiore testimonianza sono le foto su Instagram, la piattaforma web che ripercorre, tra dirette e scatti fotografici all’avanguardia, la sua gloriosa carriera.

Da sottolineare non solo la corona in testa per il traguardo inaspettato raggiunto, ma anche le apparizione alla mostra di Venezia producono un certo effetto. Come se non bastasse Carolina ha anche coltivato l’interesse per i viaggi d’oltremanica, finendo per girare immagini emozionanti di New York, piuttosto che di Shangai, in “preda” ad un’eleganza e un fascino che fanno invidia a chiunque.

Inconfondibile la purezza e la semplicità di un personaggio pubblico che fa dell’estetica la parte migliore del suo repertorio. Un fisico spettacolare, ornato di forme allucinanti che la confermano la “numero Uno” in assoluto tra le dive in rampa di lancio.

L’ultima apparizione Instagram ha fatto ancora la “voce grossa” mettendo in evidenza la solita e impareggiabile eleganza, forbita da una pelliccia di classe e due occhi intensi e profondi che penetrano direttamente nel cuore innamorato dei fans: chapeau!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter