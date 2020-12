Barbara D’Urso lieto evento in arrivo che commuove il mondo – FOTO

La conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso rivela una sorpresa davvero commovente per i follower di Instagram: “Sta per arrivare…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In arrivo un lieto evento per l’affascinante conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. La notizia “bomba” arriva direttamente sul suo profilo Instagram, dove “Carmelita” celebra spesso il suo fascino intramontabile.

Durante le ultime puntate dello show di Domenica Live, Barbara ha attraversato un nuvolone passeggero che ha visto prima annunciare la morte in diretta di Diego Armando Maradona. Poi ha raccontato un aneddoto che ha tenuto il pubblico sulle spine fino alla fine, quando stava per essere “investita” da un pezzo di vetro nelle zone vitali.

Dopo la burrascosa tempesta di malaugurio dalle parti della D’Urso è tornato a splendere il sole. La questione questa volta non riguarda lei in prima persona, ma una familiare a lei molto cara e per la quale gioisce, in attesa di un lieto evento

Barbara D’Urso e il lieto annuncio sul web: “Sono felicissima”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Non poteva esserci una ripresa migliore per la felicissima Barbara D’Urso. Nonostante il periodo di appannamento, legato alle “intemperie” fuori programma, la “Carmelita” è tornata a sorridere come i follower sono abituati a vederla.

La Regina dei pettegolezzi questa volta ha posto l’attenzione all’interno del proprio nucleo familiare e annuncia a tutti un lieto e inaspettato evento, che non è di certo passato inosservato ai fans. Questa volta, Barbara non ha potuto onorare lo scoop mediatico in diretta tv.

Il tutto perchè la buona novella è maturata in settimana e dunque ha pensato bene di rendere onore alla sorella direttamente sul suo profilo Instagram. La D’Urso, per la gioia dei follower sta per diventare zia e la foto dell'”Ape Maia” che vola spensierata con in grembo il suo bebè ha prodotto una serie di commenti positivi e sorprese.

LEGGI ANCHE —–> Barbara D’Urso vittima di un incidente e viva per miracolo: “Mi è caduta…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Non fa una piega l’impareggiabile somiglianza alla presentatrice della Mediaset: “Mamma mia Barbara ma quanto ti assomiglia tua sorella sembra tua gemellina che bella..auguri zia e mamma ♥️; Barbara credevo fosse una tua vecchia foto ‘ vi somigliate molto ! Auguri“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter