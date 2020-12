Katia Follesa, sguardo di ghiaccio: bionda che incanta – FOTO

Katia Follesa ha pubblicato una nuova foto su Instagram in cui appare bellissima. Chiama biondo platino, sguardo di ghiaccio e sorriso smagliante: i fan sono in visibilio.

E’ in splendida forma Katia Follesa, l’attrice comica più amata della televisione italiana. Conosciuta dal grande pubblico per la sua storica partecipazione a Zelig, Katia è amatissima dai fan di tutte le età per il suo innato carisma e la sua incredibile dolcezza.

Dai tempi di Zelig sono cambiate tante cose per Katia. Oggi ha 44 anni ed è felicemente sposata con Angelo Pisani, anche lui comico ed ex stella di Zelig: è proprio nei dietro le quinte dello storico programma che tra i due è scoccata la scintilla. Eppure non è stato tutto rose e fiori. Nel 2015, dopo ben 9 anni di fidanzamento hanno deciso di separarsi.

Eppure hanno saputo affrontare l’allontanamento in maniera originale: hanno finto di essere dei fidanzatini per non far soffrire la loro bambina, Agata, nata nel 2011. Poi, come tutte le favole a lieto fine, Angelo e Katia si sono ricongiunti, coronando il loro folle sogno d’amore con il matrimonio.

Katia Follesa: sotto i riflettori per il dimagrimento inaspettato

Katia è salita agli onori del gossip per un altro grande cambiamento che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan. Da un momento all’altro, infatti, la comica è apparita visibilmente dimagrita. La prima immagine apparsa sui social ha scatenato l’ira degli haters. Tanti i commenti sul suo nuovo aspetto: non pochi utenti hanno offeso la conduttrice di “non far più ridere senza i chili di troppo“.

Ma Katia non si è fatta abbattere, e in perfetto stile Follesa ha risposto, con il supporto dell’altrettanto divertente marito. Prima ha spiegato con serietà i motivi del suo dimagrimento: a quanto pare tutto è stato dipeso da problemi di salute, che l’hanno costretta a perdere peso.

Poi si è lasciata andare a un simpatico siparietto con Angelo, che ha fatto sorridere, probabilmente, anche chi l’accusava di essere “meno simpatica”. Come se la comicità dipendesse dal chilo in più o in meno. Noi amiamo tantissimo Katia e adoriamo il suo nuovo aspetto.

