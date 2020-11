Katia Follesa elegantissima e con scarpe rosso fuoco-FOTO

La Follesa condivide uno scatto su Instagram seduta sul letto mentre indossa un tailleur grigio e scarpe con tacco rosse, che sexy

La comica Katia Follesa elegantissima con tailleur grigio e scarpe con tacco rosso fuoco. L’attrice ama intrattenere i suoi follower con video divertenti e gag con la sua famiglia, hanno anche avviato un programma dedicato alla loro divertente quotidianità si chiama Social Family-Stories di famiglia e andrà in onda sulla piattaforma Dplay Plus.

Katia Follesa e il programma dedicato a lei e alla sua famiglia

La Follesa sarà protagonista insieme a sua figlia e suo marito di un programma dedicato alla loro famiglia, in cui si vedranno episodi divertentissimi che li coinvolgono nella loro vita quotidiana. Conoscendo la comicità della Follesa, sicuramente ci sarà da ridere. L’attrice ha comunicato l’uscita del programma su Instagram con un post che mostra un breve trailer di quello che accadrà.

Nella didascalia ha scritto “promessa mantenuta!!!Siamo arrivati…e stavolta tutti e tre!!! Social Family Stories di Famiglia è disponibile da ora in esclusiva su Dplay Plus e poi su Real Time canale 31!!! La nostra missione è quella di portare sempre il buon umore!!! W la vita…perché a noi piace ridere!!!”. Si prospetta un bel intrattenimento su questi canali. Sul profilo Instagram della Follesa si vedono già alcune pillole divertenti che coinvolgono mamma e figlia, come ad esempio un video in cui la Follesa affida alla figlia le cose da stirare e lei non è convinta.

In un’altra gag si vede invece il compagno che si inchina davanti alla Follesa e lei ovviamente si emoziona e pensa che tirerà fuori l’anello, invece voleva una mano a cercare il telecomando finito sotto al divano. Nel loro programma se ne vedranno sicuramente delle belle!

