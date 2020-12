Valentina Vignali stesa in terra e jeans, aperture che fanno male – FOTO

Valentina Vignali, la ribelle influencer rompe gli schemi stagionali proponendo un outfit casual, sicuramente diversa dal solito.

Valentina Vignali rompe gli schemi sui social rompendo gli schemi delle mode stagionali. Ribelle, così si definisce la cestista, apre il mese di dicembre con una T-shirt a maniche corte alludendo quindi a delle alte temperature, inconsuete per essere sotto le festività natalizie. L’outfit casual, diverso da quelli che solitamente propone la Vignali: T-shirt maniche corte con stampa – una bocca di fanciulla sorridente con apparecchio ai denti – jeans a vita alta azzurro con dei piccoli strappi che abbelliscono il denim conferendogli un tocco di vissuto. La t-shirt è nera come le scarpe, con i lacci…uno stivaletto sportivo alla moda. Come accessorio, un cappello sportivo nero con tanto di scritta “F**ck You”. Così descrive Valentina la foto: 1 dicembre e t-shirt a maniche corte 🤷🏻‍♀️☀️ #ribelle #antófacaldo.

Valentina Vignali, saluta il mese di dicembre e confessa…

