Heather Parisi rompe il silenzio su Maradona: “L’ho detto a mio figlio “

Heather Parisi vive ormai da anni a Hong Kong insieme alla famiglia, marito e figli di 10 anni. Un commento poco carino è sopraggiunto alla diretta interessata. L’argomento? La morte di Maradona su cui sino a quel momento la Parisi non si era pronunciata. Il commento è terrificante: «Sarà triste la tua mamma. È morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona... dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità… baci… se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt… peccato che lui fosse sposato però…». Un post infelice, reso ancora più infelice dal fatto che l’autore del post in questione – diventato subito virale – abbia usato la foto del bambino di Heather…un’azione che nessuna madre accetterebbe, soprattutto trattandosi di minore.

Heather Parisi: “…ecco la mia risposta”

Heather Parisi interviene prontamente per rispondere con lo stesso canale social a quel commento subdolo e provocatorio. “Ciascuno di noi dovrebbe ricordare che quando interagisce con un bambino è come se scrivesse su un pezzo di carta. C’è chi arricchisce quel “pezzo di carta” con sentimenti positivi e di amore e chi lo imbratta con la peggior perfidia. Credo che non vi siano dubbi a chi tra i due appartiene”. Con tanto di tag alla persona che aveva scritto quelle pesanti accuse, ovvero un presunto flirt risalente a tantissimi anni fa tra Maradona e la Parisi. Il profilo della persona in questione avrebbe tutti gli elementi per sembrare un fake: profilo privato e 27 follower. Inoltre, la foto del profilo non ritrae alcuna persona ma una stanza ben arredata.

Il bambino che ignaro è stato coinvolto nella triste vicenda ha chiesto alla madre quanto vero ci fosse dietro quelle parole dette al solo scopo di danneggiare un equilibrio familiare.

